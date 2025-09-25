Uppgifter: Martin Foyston nära nytt tränarjobb

Martin Foyston sparkades av Östers IF.

Nu kan tränaren ta över norska Sarpsborg.

Det rapporterar Nettavisen.

Foto: Bildbyrån

Martin Foyston var med och tog upp Östers IF tillbaka i allsvenskan. Efter en tuffare tid i Sveriges högsta serie valde klubben att sparka tränaren efter 22 omgångar.

Nu ser Foyston ut att ha hittat ett nytt uppdrag.

Enligt Nettavisen är engelsmannen aktuell för ett huvudtränaruppdrag i norska Sarpsborg. Enligt tidningen ska han bara vara detaljer från att bli klar.

Foyston uppges vara på väg till Norge för att krita på ett avtal som ska sträcka sig säsongen ut.

Sarpsborg ligger på en tionde plats i den norska högstaligan.