Uppgifter: Mästarklubb jagar förre AIK-stjärnan

Rui Modesto, 26, ser ut att lämna Italien.

Den tidigare AIK-stjärnan jagas av bulgariska Levski Sofia, enligt uppgifter.

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Rui Modesto tillbringade den förra säsongen på lån i Palermo. Den angolanske spelaren tillhör Udinese men ser nu ut att lämna Italien.

Enligt den bulgariska sajten 24chasa vill Levski Sofia värva den förre AIK-spelaren. Den bulgariska klubben, som vann den inhemska liga förra säsongen, uppges följa Modestos situation och planerar att låna in honom i sommar.

Rui Modesto gjorde 16 mål och tio assist på 60 matcher i ”Gnaget” innan han lämnade för Udinese. Hans avtal med den italienska klubben sträcker sig till 2029.