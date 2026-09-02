Uppgifter: Mästarklubb vill värva Erik Botheim

Erik Botheim kan lämna Malmö FF.

Enligt uppgifter vill norska ligamästaren Viking värva forwarden.

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Erik Botheim kan lämnar Malmö FF i sommar.

Enligt norska TV2 jobbar den regerande Eliteserien-mästaren Viking på en värvning av Botheim. Kanalen uppger att klubbarna väntas inleda en dialog samtidigt som det finns hopp om att affären ska gå i hamn innan sommaren är över.

Det norska transferfönstret stänger under onsdagen.

Tidigare har Botheim kopplats ihop med klubbar som Trabzonspor och Paok. Den här säsongen har norrmannen svarat för tio mål och tre assist på 19 matcher.