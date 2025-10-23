Uppgifter: Mateta vill lämna Crystal Palace

Jean-Philippe Mateta har gjort stor succé i Crystal Palace.

Frågan nu är hur länge Londonklubben får behålla anfallaren.

Han uppges nämligen vilja lämna klubben.

Foto: Bildbyrån

Jean-Philippe Mateta har gjort stor succé sedan Crystal Palace plockade in honom.

Anfallaren står noterad för 53 mål och elva assist på 165 matcher i klubben, frågan nu är dock hur länge Londonklubben får behålla honom.

Caught Offside rapporterar nämligen att Palace velat förlänga avtalet (som går ut sommaren 2027) men att det inte ser ut att bli så. Detta då Mateta vill få till en flytt.

I och med detta väntas han kunna vara tillgänglig för omkring 40 miljoner pund i januari, det vill säga omkring 500 miljoner kronor.

Manchester United, Newcastle och Tottenham uppges alla visa starkt intresse för anfallaren.