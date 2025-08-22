Uppgifter: Mattias Johansson klar för J-Södra

Mattias Johansson återvänder till Sverige.

33-åringen är klar för Jönköpings Södra.

Det rapporterar Expressen.

Mattias Johansson lämnade IFK Göteborg förra sommaren. Efter det skrev han på för grekiska AE Larisa där det blev en kort sejour. 33-åringen flyttade till Niki Volou i februari där det blev sex matcher i ligan.

Nu rapporterar Expressen att Johansson återvänder til Sverige och Ettan-klubben Jönköpings Södra. Enligt tidningen kommer den förre landslagsspelaren att presenteras av klubben inom kort.

Försvararen har tidigare representerat klubbar som Legia Warszawa, AZ Alkmaar och Kalmar FF.