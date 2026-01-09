Uppgifter: Maximilian Ibrahimovic kan vara på väg till Ajax

Maximilian Ibrahimovic kan vara på väg mot ett klubbyte.

Detta från AC Milan till Ajax.

Det uppger nederländska De Telegraaf.

Foto: Alamy

Sedan år 2022 har Maximilian Ibrahimovic, 19, spelat för AC Milan sedan han lämnade Hammarbys akademi.

Därefter har den offensiva förmågan tagit sig upp genom ”Il Rossoneris” akademi till reservlaget Milan Futuro, där han håller till i dag.

Nu kan dock Ibrahimovic son vara på väg till en annan klubb som hans far, Zlatan Ibrahimovic, har spelat för – i form av Ajax. Det redogör den nederländska tidningen De Telegraaf för, som i sin tur hänvisar till källor i Italien.

Vidare gör uppgifterna gällande att den nederländska storklubben vill låna in 19-åringen och även inkludera en köpoption i avtalet. Skulle en övergång bli ett faktum är planen att svensken tränar med A-laget men spelar sina matcher med reservlaget Jong Ajax.

Under den pågående säsongen står Maximilian Ibrahimovic noterad för spel i 18 matcher med Milan Futuro där han har gjort fem mål och fem assist.