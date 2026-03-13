Uppgifter: Mayulu ser ut att lämna PSG

Senny Mayulu, 19, ser ut att lämna PSG i sommar.

Det uppger Le Parisien-journalisten Dominique Sévérac.

Foto: Bildbyrån

Paris Saint Germains Senny Mayulu blev målskytt i Champions League-finalen mot Inter förra våren och sedan den succén har han fortsatt men 19-åringen har inte lyckats att ta en ordinarie plats på mittfältet.

Nu uppger Le Parisien-journalisten Dominique Sévérac att Mayulu troligtvis kommer lämna PSG i sommar. Enligt uppgifterna ska 19-åringen ha tackat nej till tre kontraktsförslag vilket klubben inte är nöjda över. PSG ska enligt uppgifterna vilja tvinga fram en försäljning efter säsongen.

Mittfältarens nuvarande avtal med PSG löper ut sommaren 2027.