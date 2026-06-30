Uppgifter: MFF-deal på väg att spricka

Raphael Adjei har tidigare ryktats till Malmö FF.

Nu ser dock övergången ut att kollapsa, enligt uppgifter.

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Tidigare i våras rapporterades det om att Malmö FF plockar in Raphael Adjei, 18. Den ghananske talangen uppgavs ansluta på lån med en köpoption.

Nu kan övergången spricka.

Enligt transferjournalisten Sacha Tavolieri rapporterar att Adjeis flytt ser ut att kollapsa, då klubbarna inte har kommit överens.

Tavolieri rapporterar vidare att det gäller att vänta och se hur det blir med MFF:s värvning av Adjei.