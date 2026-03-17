Uppgifter: MFF har lagt nytt bud på Assadi

Malmö FF ger inte upp hoppet om Lucas Assadi.

Enligt uppgifter har ett nytt bud lagts på offensiva mittfältaren.

Lucas Assadi har vuxit fram som en nyckelspelare i sin nuvarande klubb Universidad de Chile och står noterad för både mål och assist över tid. Samtidigt närmar sig kontraktets slut, vilket kan påverka situationen framöver.

Malmö FF har visat intresse under en längre period och ser ut att intensifiera försöken att få till en affär.

Klubben har lagt ett nytt bud, enligt uppgifter. Budet ska ligga på motsvarande drygt 26 miljoner kronor plus bonusar. Universidad de Chile uppges nu utvärdera erbjudandet och väntas ge besked inom kort.