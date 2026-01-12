Tipsbladet: MFF-talang klar för dansk storklubb

FC Nordsjälland knyter till sig Milan Jovanovic.

Yttern väntas skriva proffskontrakt när han fyller 15.

Det rapporterar danska Tipsbladet.

Foto: Privat

FC Nordsjälland värvar ytterligare en talang. Den danska klubben har tidigare gjort klart med talanger som Rayan Bardghji och Leo Dorsin. Nu rapporterar FotbollDirekts systersajt Tipsbladet att Malmö FF-talangen Milan Jovanovic, 14, ansluter till Superliga-laget. Yttern spelar för närvarande i klubbens P16-lag.

Tipsbladet rapporterar även att Jovanovic kommer att krita på ett treårsavtal och när han fyller 15 kommer han att få ett proffskontrakt.

Jovanovic har tidigare spelat för Trelleborgs FF innan det bar av till MFF:s akademi.