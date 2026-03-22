Uppgifter: MFF:s jättebud på Assadi nobbat

Malmö FF har uppgetts vara ute efter Lucas Assadi, 22.

Nu har man också lagt ett stort bud på spelaren – och fått det nobbat.

Det rapporterar chilenska Emisora ​​Bullanguera.

Malmö FF uppges ha lagt ett bud på 2,4 miljoner kronor för Club Universidad de Chile-spelaren Lucas Assadi, 22, enligt chilenska Emisora ​​Bullanguera.

Nu har man dock fått det nobbat, enligt samma källa. De skriver att den chilenska klubben egentligen kräver omkring 45 miljoner kronor men övervägde att acceptera det Himmelsblå budet.

Till slut verkar man dock ha landat i att det krävs mer pengar för att släppa den lovande mittfältaren. Däremot skriver TNT Sports att såväl Assadis representanter som spelaren själv har varit positivt inställda till en flytt till Skåne-klubben.

Lucas Assadias avtal med Club Universidad de Chile sträcker sig fram till i sommar. Det kan dock komma att förlängas inom kort, då parterna kommer att börja diskutera villkoren för en förlängning.

Lucas Assadi har spelat för Santiago-klubben i hela sitt liv och står även noterad för sex landskamper med Chile.