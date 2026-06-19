Uppgifter: Micky van de Ven kan gå till Liverpool eller Barcelona
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Micky van de Vens kontraktsförhandling med Tottenham har avstannat.
Liverpool och Barcelona visar nu intresse, skriver nederländska De Telegraaf.
Micky van de Vens kontraktsförhandling med Totteham har avstannat. Det menar nederländska De Telegraaf.
Uppgifterna delger att både Liverpool och Barcelona är intresserade av VM-spelaren.
Transferjournalisten Nicolo Schira uppgav i samma veva att Spurs vill ha minst 90 miljoner euro, motsvarande 989 miljoner kronor, för 25-åringen.
Hans nuvarande kontrakt gäller över säsongen 2028-2029.
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