Uppgifter: Micky van de Ven kan gå till Liverpool eller Barcelona

Micky van de Vens kontraktsförhandling med Tottenham har avstannat.

Liverpool och Barcelona visar nu intresse, skriver nederländska De Telegraaf.

Foto: Bildbyrån

Micky van de Vens kontraktsförhandling med Totteham har avstannat. Det menar nederländska De Telegraaf.

Uppgifterna delger att både Liverpool och Barcelona är intresserade av VM-spelaren.

Transferjournalisten Nicolo Schira uppgav i samma veva att Spurs vill ha minst 90 miljoner euro, motsvarande 989 miljoner kronor, för 25-åringen.

Hans nuvarande kontrakt gäller över säsongen 2028-2029.