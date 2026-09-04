Uppgifter: Milan är intresserade av 33-åring

Milan uppges vara på jakt efter förstärkning efter Rafael Leãos flytt.

Nu har den italienska storklubben riktat blickarna mot klubblöse Wilfried Zaha.

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Transferfönstret har stängt på många håll i Europa. För klubbar som fortfarande vill förstärka truppen återstår därför främst möjligheten att värva spelare som står utan kontrakt.

En av de mest meriterade namnen på den listan är Wilfried Zaha.

Den Premier League-meriterade yttern är klubblös efter att ha lämnat Galatasaray. Nu kan 33-åringen vara aktuell för en flytt till Milano.

Enligt Gazzetta dello Sport överväger Milan att plocka in Zaha. Klubben uppges ha identifierat ett behov på kanten efter Rafael Leãos sorti och ser ivorianen som ett potentiellt alternativ.

Zaha har tillbringat de två senaste säsongerna på lån. Först i Lyon och därefter i Charlotte FC.