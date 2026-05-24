Uppgifter: Milan erbjuder Thiago Silva, 41, kontrakt

Han har nyligen tackat för sig i Porto.

Nu vill Chelsea att Thiago Silva ska ta sig an en roll i klubbens tränarstab.

Detta samtidigt som Milan vill ha honom som spelare, enligt ESPN Brazil.

Foto: Bildbyrån

För bara några dagar sedan meddelade FC Porto att Thiago Silva hade gjort sitt i klubben.

Nu har han möjlighet att ta sig an en tjänst i Chelseas ledarstab, om man får tro ESPN Brazil.

De skriver nämligen att Londonklubben vill att den 41-årige mittbacken börjar arbeta som någon form av tränare i klubben han spelade i mellan 2020 och 2024.

Däremot får de konkurrens av Milan, som vill värva honom som den spelare han fortsatt är. Uppgifterna gör gällande att ”Il Rossoneri” har erbjudit veteranen ett ettårigt avtal med förhoppningen om att Silva kommer att avsluta sin spelarkarriär i sin gamla klubb.

Bortsett Porto, Chelsea och Milan har Thiago Silva spelat för klubbar som Paris Saint-Germain, Fluminense och Dinamo Moskva.