JUST NU: Saka bänkas för England

England inleder VM mot Kroatien i Dallas.

Då väljer Thomas Tuchel att bänka Arsenal-stjärnan Bukayo Saka.

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Foto: Bildbyrån

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England tar emot bronsmedaljörerna från 2022 Kroatien i sin öppningsmatch i VM.

Det är andra gången som lagen möts i en VM-turnering. Den första skedde i semifinalen 2018, då Kroatien vann med 2–1 efter förlängningen. Det lilla balkanlandet tog sig därmed till sin första VM-final. Där blev Frankrike numret för stora.

I sin premiärelva väljer Thomas Tuchel att starta med Noni Madueke till höger och drömde förpassa klubbkamraten Bukayo Saka till bänken. På den andra kanten startar Anthony Gordon, som nyligen skrev på för Barcelona.

Kroatien väljer bland annat att starta Petar Musa på topp. Anfallaren spelar till vardags för FC Dallas och får därmed göra VM-debut på sin hemmaarena.

Lagens startelvor

England

Jordan Pickford – Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Matt O’Riley – Elliot Anderson, Declan Rice – Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon – Harry Kane

Kroatien

Dominik Livakovic – Josip Stanisic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Josko Gvardiol – Luka Sucic, Luka Modroic – Martin Baturina, Mario Pasalic, Ivan Perisic – Petar Musa.

Matchen har avspark klockan 22:00 svensk tid.