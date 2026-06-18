Historisk målskytt för Kongo: ”Har inte tagit in det än”

HOUSTON. Kongo-Kinshasa tog en historisk poäng mot Portugal.

Yvon Wissa blev även landets första målskytt någonsin i ett VM.

– Vi visade världen att vi är starka, säger anfallaren efter matchen.

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Portugal fick en tung start på VM. För Kongo-Kinshasa var det desto roligare. Den afrikanska nationen spelade sin första VM-match på 52 år och fick en drömbart på återkomsten till den stora scenen.

Efter en tidig portugisisk ledning kom Kongoleserna igen och på stopptid i den första halvleken kvitterade Yvon Wissa. Målet var även nationens första någonsin i ett VM. Ett faktum som matchhjälten själv inte hunnit smälta.

– Jag har inte tagit in det än. Det viktigaste var att vi tog en poäng och att visa att vi är tillbaka. Vi visade stor styrka och vi visade världen att vi är starka. Det var tufft i början, det var den första matchen på den här nivån för oss alla, säger han efter matchen.

Mittbacken Axel Tuanzebe har spelat för England på ungdomsnivå men valde för två år sedan att representera sitt födelseland Kongo-Kinshasa. Efter matchen är han stolt över insatsen.

– Alla trodde att den skulle bli en enkel vinst för Portugal. Men vi visade att vi är ett svårt lag att slå, säger han.

Hur stolt är du över att representera Kongo?

– Jag är superstolt. Det är alltid en stolthet att representera sitt land. Vi pratar mycket i gruppen om hur mycket det betyder för oss och för folket hemma. Just nu skriver vi historia, menar Tuanzebe.

För Kongo-Kinshasa väntar Colombia i den nästkommande omgången.