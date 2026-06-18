”Gyökeres spelförståelse måste bli bättre”

Sveriges offensiv glänste mot Tunisien.

Men det finns fortfarande saker att jobba på enligt FD:s Mattias Eckerman.

– Mot Nederländerna och Japan måste det se bättre ut, säger han i FotbollDirekts podcast VM-direkt.

Foto: FotbollDirekt/Bildbyrån

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Både Viktor Gyökeres och Alexander Isak levererade mot Tunisien. Duon gjorde varsitt mål och tillsammans stod de även för tre assist.

Trots den lyckosamma utdelningen finns det problem i samarbetet mellan Sverige två anfallsstjärnor. Det menar FD:s Fredrik de Ron.

– Det blev tydligt att det svenska anfallet kan bära oss långt. Fast någonstans jag tycker att samarbetet mellan de inte sitter. De är lite osynkade i sin tajming. Det måste få ta tid att jobba in och det kommer bra, säger de Ron i FotbollDirekts podcast VM-direkt.

– Men att de lämnar den här matchen med ett mål vardera och delar på tre assist, det säger rätt mycket om att den där anfallsduon är rätt bra även om de inte är helt i synk.

FD:s Mattias Eckerman är inne på samma linje. Enligt honom hänger mycket Gyökeres bristande spelförståelse.

– Gyökeres har inte riktigt samma split vision som Alexander Isak har. Det var många gånger som man såg att Isak ville ha bollen på vissa ställen och att Gyökeres hade lite mer tunnelseende. Mot Tunisien gör det inte så mycket, men mot Nederländerna och Japan måste det se bättre ut, menar Eckerman.

Sveriges nästa VM-match mot Nederländerna spelas på lördag klockan 19:00 svensk tid.