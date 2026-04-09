Det ryktas om Robert Lewandowskis framtid.

Den polske anfallaren jagas av Milan och Juventus.

Detta enligt sajten Calciomercato.

Robert Lewandowski, 37, har den senaste tiden ryktats bort från Barcelona. Det har tidigare rapporterats om konkret intresse från MLS och nu dyker det upp klubbar i Europa som vill ha honom.

Enligt sajten Calciomercato är Serie A-jättarna Milan och Juventus ute efter Lewandowski. Sajten uppger att Milan tagit kontakt med polackens representanter för att visa intresse.

Om en övergång ska bli möjlig behöver Lewandowski göra en stor lönesänkning. I Barcelona tjänar 37-åringen 20 miljoner euro, motsvarande 216 miljoner kronor, om året. En flytt till Milan uppges innebära en årslön på 6-7 miljoner euro (65-75 miljoner kronor).

Robert Lewandowski noteras för 17 mål och tre framspel på 39 matcher den här säsongen.