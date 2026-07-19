Uppgifter: Milan vill värva Phil Foden

Milan drömmer om att värva Phil Foden.

Men då måste man sälja Rafael Leão först.

Detta rapporter Tuttosport.

Phil Foden. Foto: Alamy

Milan har redan värvat Gonçalo Ramos och Mario Gil för stora belopp. Klubben har även fått in en ny tränare i form av Rúben Amorim.

Nu har klubben siktat in sig på ett prestigefyllt namn. Enligt Tuttosport är Milan intresserade att knyta till sig Phil Foden från Manchester City.

Sajten menar att en värvning av Foden sannolikt skulle kräva att Rafel Leão lämnar Milan. Klubben hoppas få in mellan 50 och 60 miljoner euro vid en försäljning av portugisen, vilket bedöms vara lika mycket som Foden skulle kosta.

Phil Foden svarade för sju mål och fem assist i förra årets Premier League. 26-åringen fick inte plats i Englands VM-trupp, som nyligen bärgade brons i Nordamerika.