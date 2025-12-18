Uppgifter: Milan visar intresse för Andrej Kostic

Andrej Kostic har gjort succé i Partizan Belgrad.

Nu rapporteras det att den italienska storklubben Milan visar intresse för den 18-årige anfallstalangen.

Foto: Bildbyrån



Den 18-årige montenegrinske anfallaren Andrej Kostic skrev i somras på för Partizan Belgrad och har sedan dess gjort åtta mål på 19 matcher i den serbiska ligan.

Nu rapporterar La Gazzetta dello Sport att Milan inlett samtal om att värva talangen under januarfönstret. Klubben ser Kostic som en investering för framtiden snarare än en spelare som ska göra omedelbar skillnad.

Tidigare har Kostic kopplats ihop med Malmö FF, men någon övergång till Sverige blev aldrig aktuell. I nuläget är Milan även på jakt efter mer etablerade anfallare som Niclas Füllkrug och Gabriel Jesus.