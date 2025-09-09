Uppgifter: Milinković-Savić kan återvända till Serie A

Han gjorde succé med Lazio – och flyttade till Al-Hilal.

Nu kan Sergej Milinković-Savić återvända till Serie A.

Det uppger transferspecialisten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Efter åtta år i Rom och Lazio valde Sergej Milinković-Savić att byta Italien för saudiska Al-Hilal.

Där har den 30-årige serben hunnit spela 97 matcher i vilka han har gjort 29 mål och 27 assist.

Nästa sommar går mittfältarens kontrakt med den saudiska klubben ut. Då kan han återvända till Serie A.

Det skriver Fabrizio Romano som menar att Milinković-Savić kommer att lämna som bosman.

Då finns det gott om intresse från Italien. Detta då Juventus, Inter och Milan ska ha varit i kontakt med honom sedan han lämnade Rom sommaren 2023.