Uppgifter: Miljonbud på Bergvall – dagar efter allsvenska debuten

Rasmus Bergvall gjorde nyligen debut för Brommapojkarna.

Redan nu börjar intresset göra sig påmint.

Enligt Expressen har BP fått ett bud på 12 miljoner kronor.

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Rasmus Bergvall, lillebror till Lucas och Theo, fick göra sin allsvenska debut för Brommapojkarna när han hoppade in med fyra minuter kvar mot Gais.

Den en så länge magra speltiden i allsvenskan verkar inte ha hindrat utländska klubbar från att utrycka intresse för 18-åringen.

Enligt Expressen har en klubb erbjudit BP 12 miljoner kronor. Vilken klubb det rör sig om framgår inte av uppgifterna.

Både Lucas och Theo Bergvall lämnade Brommapojkarna i december 2022 för att skriva på för Djurgården. Idag spelar Lucas i Tottenham Hotspur och det svenska landslaget, samtidigt som Theo återfinns i schweiziska Lausanne-Sport.