Uppgifter: Miljonbud på svenske talangen – krävs mer

Alieu Njie är eftertraktad.

Anderlecht har, enligt uppgift, erbjudit 78 miljoner kronor för den svenske talangen.

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Alieu Njie, 21, kan vara på väg att lämna Torino. Den svenske forwardstalangen har på senare tid kopplats ihop med den belgiska storklubben Anderlecht.

Tidigare rapporterar gör gällande att Anderlecht följt svensken på plats i Italien och ser honom som en prioritet i sommarens transferfönster.

Nu kommer transferjournalisten Alfredo Pedulla med uppgifterna att Anderlecht har presenterat ett bud till Torino. Den belgiska giganten sägs erbjuda 7 miljoner euro (cirka 78 miljoner kronor) plus bonusar för Njie.

Pedulla skriver vidare att Torino inte kommer att nöja sig med den summan, utan kräver mer för 21-åringen.

Njies kontrakt med Torino sträcker sig till 2029.