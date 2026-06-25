Uppgifter: Anderlecht har Njie som prio-värvning

Alieu Njie har kopplats ihop med flera klubbar.

Nyligen ska Anderlecht ha följt honom på plats i Torino, enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Alieu Njie, 21, har på senare tid kopplats ihop med klubbar i Premier League. Den svenske yttern har haft det svårt att slå sig in i Torino, på grund av skada, och i vintras rapporterades det om att han kunde lånas ut.

FotbollDirekt kunde senare avslöja att Njie inte var aktuell att lånas ut av Torino.

Nu uppger transferjournalisten Sacha Tavolieri att belgiska Anderlecht följer honom. Tavolieri skriver att klubben bevakat svensken på plats i Italien och har honom som en prioriterad värvning för att ersätta Cesar Huertas.

Inget bud uppges vara lagt, men intresset är konkret, enligt journalisten.

Njies avtal med Torino sträcker sig till 2029.