Uppgifter: Miljonregn över Hammarby – efter jätteaffär

Bazoumana Touré sägs vara klar för Newcastle.

Då kan Hammarby fira rejält.

Enligt uppgifter får ”Bajen” runt 55 miljoner kronor för affären.

Bildmontage, Mikael Hjelmberg och Bazoumana Touré. Foto: Bildbyrån

Det har gått fort för den ivorianske yttern Bazoumana Touré, 20. Bara ett halvår efter att han lämnade Sverige och Hammarby för tyska Hoffenheim i en rekordaffär har han spenderat sommaren som en del av Elfenbenskustens VM-trupp. Nu uppges han vara klar för en storflytt.

Enligt flera trovärdiga uppgifter, bland annat The Athletic, är 20-åringen klar för en flytt till Premier League och Newcastle United. Där väntas Touré skriva på ett långtidskontrakt, vilket kan bli officiellt redan i veckan.

Övergångssumman väntas landa på 50 miljoner euro (motsvarande omkring 550 miljoner kronor) enligt den tyska Sky Sports-reportern Florian Plettenberg. Och den prislappen får allsvenska Hammarby en rejäl del av.

🚨💥 EXCLUSIVE | Bazoumana Touré to Newcastle – DONE DEAL ✔️



Surprising move out of nowhere. Agreement reached with TSG Hoffenheim. #NUFC



Transfer fee worth €50m + sell-on for promising 20 y/o winger. A record sale for Hoffenheim. @SkySportDE 🇨🇮 pic.twitter.com/9IZVi0HThi — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 1, 2026

Så mycket får Hammarby

När ”Bajen” sålde Touré till Hoffenheim i vintras för en rapporterad summa på omkring 14 miljoner euro (motsvarande nästan 155 miljoner kronor) lyckades sportchef Mikael Hjelmberg förhandla in en vidareförsäljningsklausul som enligt tidigare uppgifter ska ligga på mellan 10 och 15 procent.

Under onsdagskvällen skrev Expressen att Hammarby får omkring fem miljoner euro (55 miljoner kronor) för Touré-försäljningen till Newcastle – om prislappen på 50 miljoner euro stämmer.