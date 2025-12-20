Uppgifter: Mjällby betalar miljoner för dansk högerback

Mjällby är intresserade av Hobros högerback Max Nielsen.

Det rapporterar Tipsbladet under lördagen.

Foto: Bildbyrån

Svenska mästarna Mjällby vill stärka upp truppen inför nästa år. Det har tidigare ryktats om att Mjällby är intresserade av Max Nielsen.

Tipsbladet rapporterade under lördagen att Hobro är bara detaljer från en överenskommelse med Mjällby om en övergång för Max Nielsen.

Enligt uppgifter har Mjällby i stort sätt förhandlat klart med den danska klubben om försvararen. Det innebär att Mjällby betalar de begärda 500 000 euro, vilket motsvarar cirka 5 och en halv miljon svenska kronor, plus bonusar för den 21-årige högerbacken.

Tipsblandet har tidigare rapporterat om att Mjällby ska vara intresserade av högerbacken och nu ser Nielsen ut att flytta till Sverige.