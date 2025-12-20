Uppgifter: Mjällby har budat på Max Larsson
Svenska mästarna Mjällby vill ha Max Larsson.
Expressen rapportar att Mjällby har lagt ett bud på 22-åringen.
Expressen uppger under lördagen att Mjällby har lagt ett bud på Västerårs-spelaren Max Larsson.
Den 22-åringen var en bidragande faktor till att Västerås tog klivet upp till allsvenskan i år. Larsson noterades för 23 matcher i superettan samt tre mål plus fem assist.
Larsson har kontrakt med VSK över 2026 och har sammanlagt spelat 115 tävlingsmatcher för klubben.
