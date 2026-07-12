Uppgifter: Mjällby har ögonen på mittbackstalang
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Mjällby vill förstärka truppen.
De har ögonen på en 19-årig mittback.
Det uppger Africafoot.
Mjällby uppges ha fått upp ögonen för den senegalesiske mittbackstalangen Samba Mbengue. Enligt Africafoot finns 19-åringen med på den allsvenska klubbens önskelista inför sommarens transferfönster.
Mbengue spelar till vardags i Ajel Rufisque och noterades för 26 ligamatcher i Senegals högstaliga under den gångna säsongen. Intresset för försvararen är dock stort.
Enligt uppgifterna följs han även av marockanska Raja Casablanca samt Hatta Club och Al Wahda från Förenade Arabemiraten.
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