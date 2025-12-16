Uppgifter: Mjällby i förhandlingar om Áki Samuelsen

Mjällby AIF har vunnit sitt första SM-guld.

Nu sägs man förhandla om en spelare för omkring nio miljoner kronor.

Det rapporterar norska Nettavisen.

Foto: Bildbyrån

Omkring en månad efter det att allsvenskan 2025 tog slut ser de svenska mästarna, Mjällby AIF, ut att spendera stora pengar på ett nyförvärv.

Detta då man förhandlar med norska Ranheim om en värvning av Áki Samuelsen, 21. Det skriver Nettavisen som menar att det norska lagets prislapp ligger på över tio miljoner norska kronor, eller omkring nio miljoner svenska.

Vidare sägs Mjällby, under den senaste tiden, ha lagt bud på den 21-årige yttern från Färöarna och klubbarna ska vara positiva till att komma överens om en övergång i prisklassen som är angiven ovan.

Ranheim spelar till vardags i den norska andradivisionen där Samuelsen gjorde hela 20 poäng på 28 seriematcher.

När Áki Samuelsen kom till Ranheim köptes han loss av Torshavn för omkring en miljon kronor.