Foto: Alamy

Uppgifter: Mjällby jagar mittback – fått bud nobbat

Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Mjällby AIF ser ut att vilja förstärka försvaret.
Serieledarna uppges ha lagt bud på Jonas Jensen-Abbew.
Detta budet ska dock ha nobbats enligt Tipsbladet.

Foto: Alamy

Mjällby AIF stormar mot SM-guld men tro inte att sportchef Hasse Larsson sitter lugnt i båten för det.

Tipsbladet rapporterar nämligen nu om att Mjällby gjort försök att värva Jonas Jensen-Abbew från AGF Århus.
Enligt tidningen ska ett bud på omkring 500 000 euro, det vill säga ungefär 5,5 miljoner ha lagts. Detta bud ska dock ha nobbats.

Den 23-årige försvararen har kontrakt med AGF över 2028.

Senaste Nytt