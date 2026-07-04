Uppgifter: Mjällby nära överenskommelse om Stroud

Elliot Strouds flytt till Genoa kan snart vara spikad och klar.

Enligt italienska uppgifter har klubben höjt sitt bud.

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Genoa har sedan tidigare presenterat ett bud på 1,6 miljons euro, drygt 17, 6 miljoner svenska kronor, för Elliot Stroud. Mjällby har dock velat ha mer för att släppa sin guldklimp.

Nu ser Genoa och Mjällby börja närma sig en överenskommelse. Enligt transferjournalisten Nicoló Schira har den italienska klubben höjt sitt bud till 2,2 miljoner euro, drygt 25 miljoner svenska kronor. Summan liggs mer i linje med vad de svenska mästarna vill ha.

Yttern har sedan tidigare accepterat ett jontrakt till 2029, med option på ytterligare ett år.

Elliot Stroud har spelat över 100 matcher för Mjällby sedan han anslöt från Oddevold 2023. Han har även etablerat sig i landslaget och han spelade samtliga matcher under sommaren VM-slutspel.



