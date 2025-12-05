Uppgifter: Mjällby och Gais i dialog om dansk högerback

Allsvenska klubbar visar intresse för Hobros Max Nielsen, 21.

Enligt FD:s systersajt Tipsbladet är både Mjällby och Gais i jakt på högerbacken.

Foto: Bildbyrån



Max Nielsen har gjort sig ett namn i Danmark – framför allt genom sin explosiva snabbhet. Den 21-årige högerbacken har uppmätts till topphastigheter runt 36 kilometer i timmen, en egenskap som få spelare i Norden kan matcha. Nu kan det bli hans biljett till allsvenskan.

Enligt uppgifter till FD:s systersajt Tipsbladet, i samarbete med podcasten Transferguru, visar både svenska mästaren Mjällby AIF och Gais starkt intresse för Hobro-profilen. Båda klubbarna uppges föra dialog med Hobro IK om en möjlig övergång.

Prislappen tros landa på omkring 500 000 euro (cirka 3,75 miljoner kronor), vilket skulle göra Nielsen till en av Hobros största försäljningar.

Nielsen har startat 17 av 18 matcher i danska första divisionen. Han har gjort ett mål och tre assist.

Högerbacken sitter på kontrakt fram till sommaren 2028.