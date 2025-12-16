Uppgifter: Mjällby överväger värvning från Hammarby

Mjällby AIF ser ut att vilja förstärka sin trupp – med en spelare från Hammarby.

Enligt Sportbladet överväger laget från Listerlandet att plocka in Jonathan Karlsson.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2025 som Hammarby värvade Jonathan Karlsson 22, från Sandvikens IF.

Sedan dess har dock ytterbacken haft det svårt med speltiden i ”Bajen” och lånades därför ut till Västerås SK under hösten. Där råkade dock 22-åringen ut för en skada vilket ledde till att han endast spelade tre matcher.

Nu kan Karlssons tid i den grönvita Stockholmsklubben vara över. Lyssnar man till uppgifter från Sportbladet överväger de svenska mästarna Mjällby AIF en värvning av Bajen-spelaren.

En första kontakt ska vara tagen och skulle en värvning bli aktuell kan den komma att ske inom de närmsta veckorna.

Jonathan Karlssons kontrakt med Hammarby sträcker sig till slutet av 2029.