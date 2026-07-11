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Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Mjällby tittar på försvarstalang

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Mjällby AIF vill förstärka defensiven.
Enligt uppgifter tittar Blekingeklubben på Samba Mbengue, 19.

250519 Mjällbys sportchef Hasse Larsson under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och Brommapojkarna den 19 maj 2025 i Hällevik.
Foto: Bildbyrån

Det har tidigare ryktats om att Mjällbys mittbacksgigant Abdullah Iqbal är på väg bort. Nu ser de regerande mästarna ut att ha hittat en ersättare.

Enligt sajten Africafoot visar Mjällby intresse för den senegalesiske talangen Samba Mbengue. 19-åringen uppges finnas med på Blekingeklubbens önskelista i sommar.

Africafoot skriver att det även finns intresse från andra håll. En marockansk klubb och två lag i Förenade Arabemiraten håller ett öga på Mbengue.

19-åringen spelar till vardags i AJEL i den senegalesiska ligan.

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