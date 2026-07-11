Uppgifter: Mjällby tittar på försvarstalang
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Mjällby AIF vill förstärka defensiven.
Enligt uppgifter tittar Blekingeklubben på Samba Mbengue, 19.
Det har tidigare ryktats om att Mjällbys mittbacksgigant Abdullah Iqbal är på väg bort. Nu ser de regerande mästarna ut att ha hittat en ersättare.
Enligt sajten Africafoot visar Mjällby intresse för den senegalesiske talangen Samba Mbengue. 19-åringen uppges finnas med på Blekingeklubbens önskelista i sommar.
Africafoot skriver att det även finns intresse från andra håll. En marockansk klubb och två lag i Förenade Arabemiraten håller ett öga på Mbengue.
19-åringen spelar till vardags i AJEL i den senegalesiska ligan.
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