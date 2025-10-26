Uppgifter: Mjällby värvar anfallstalang

Mjällby är färska svenska mästare.

Redan nu ser dock truppbygget för nästa säsong ut att inledas.

Blekingeklubben uppges värva Ibrahim Adewale från IF Karlstad.

Foto: Bildbyrån

Mjällby är färska svenska mästare och idag slog man det allsvenska poängrekordet.

Tro dock inte att Hasse Larsson och den sportsliga ledningen sitter lugnt i båten för detta.

Sportbladet rapporterar nämligen nu att Mjällby redan gjort klart med en värvning till nästa säsong.

Enligt tidningen så är IF Karlstads anfallstalang Ibrahim Adewale, 19, klar för de svenska mästarna.

Parterna uppges vara överens och affären väntas bli officiell inom kort ifall inget oförutsett inträffar.

Utöver Mjällby så har Adewale haft ögonen på sig från AIK, IFK Norrköping, IK Sirius och Östers IF, enligt tidningen.