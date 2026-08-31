Uppgifter: Mjällby värvar ny målvakt
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Mjällby ser ut att förstärka.
Målvakten Sebastian Hansen, 19, ser ut att vara nära svenska mästarna.
Mjällby AIF är nära att förstärka målvaktspositionen.
Enligt Aftonbladet väntas Sebastian Hansen presenteras av klubben inom kort. Det ska endast återstå detaljer innan övergången är helt klar.
Hansen ansluter i så fall från norska Odds BK, som huserar i den norska andraligan.
Mjällbys sportchef Hasse Larsson bekräftar att en affär är nära.
– Vi hoppas det blir så, säger han till Aftonbladet.
Även Mjällbys tränare Karl Marius Aksum känner Hansen sedan tidigare. Norrmannen arbetade med 19-åringen under sin tid i Odd.
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