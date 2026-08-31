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Hasse Larsson. Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Mjällby värvar ny målvakt

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Mjällby ser ut att förstärka.
Målvakten Sebastian Hansen, 19, ser ut att vara nära svenska mästarna.

251020 Mjällbys sportchef Hasse Larsson jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan IFK Göteborg och Mjällby den 20 oktober 2025 i Göteborg.
Hasse Larsson. Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF är nära att förstärka målvaktspositionen.

Enligt Aftonbladet väntas Sebastian Hansen presenteras av klubben inom kort. Det ska endast återstå detaljer innan övergången är helt klar.

Hansen ansluter i så fall från norska Odds BK, som huserar i den norska andraligan.

Mjällbys sportchef Hasse Larsson bekräftar att en affär är nära.

– Vi hoppas det blir så, säger han till Aftonbladet.

Även Mjällbys tränare Karl Marius Aksum känner Hansen sedan tidigare. Norrmannen arbetade med 19-åringen under sin tid i Odd.

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