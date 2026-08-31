Uppgifter: Mjällby värvar ny målvakt

Mjällby ser ut att förstärka.

Målvakten Sebastian Hansen, 19, ser ut att vara nära svenska mästarna.

Hasse Larsson. Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF är nära att förstärka målvaktspositionen.

Enligt Aftonbladet väntas Sebastian Hansen presenteras av klubben inom kort. Det ska endast återstå detaljer innan övergången är helt klar.

Hansen ansluter i så fall från norska Odds BK, som huserar i den norska andraligan.

Mjällbys sportchef Hasse Larsson bekräftar att en affär är nära.

– Vi hoppas det blir så, säger han till Aftonbladet.

Även Mjällbys tränare Karl Marius Aksum känner Hansen sedan tidigare. Norrmannen arbetade med 19-åringen under sin tid i Odd.