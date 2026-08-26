Uppgifter: MLS-klubb budar på Paulos Abraham

Paulos Abraham har väckt intresse i USA.

Enligt Expressen har Sporting Kansas City lagt ett bud på 30 miljoner kronor.

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Paulos Abraham har utvecklats till en viktig kugge i Hammarby. Den här säsongen har anfallaren bidragit med elva mål och tre assist i allsvenskan.

Det har gett eko hela vägen till andra sidan Atlanten. Expressen uppger att Sporting Kansas City lagt ett bud på 30 miljoner kronor i hopp om att få 24-åringen till MLS.

Anfallarens kontrakt med Hammarby sträcker sig till 2029.

Paulos Abraham anslöt till Hammarby inför säsongen 2025 från nederländska Groningen. Han har även representerat Brommapojkarna, AIK och IFK Göteborg.