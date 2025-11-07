Uppgifter: Morgan Rogers förlänger med Aston Villa

Han har gjort 85 matcher för klubben.

Det ser ut att bli fler.

Enligt The Athletic kommer Morgon Rogers att förlänga med Aston Villa.

Foto: Bildbyrån

Under de senaste säsongerna har Morgan Rogers, 23, slagit igenom i Premier League med Aston Villa.

Under den senaste tiden har den offensiva pjäsen kopplats ihop med en flytt till Chelsea och Tottenham. Det ser det dock inte ut att bli.

Enligt The Athletic kommer Rogers att förlänga sitt kontrakt med Aston Villa då båda parterna är överens. Det nya avtalet sträcker sig fram till 2031 och innebär ett år längre än hans nuvarande kontrakt.

Vidare sägs även det nya avtalet ha en ”avsevärt förbättrad lön” för Rogers.

Sedan Morgan Rogers kom till Aston Villa under vintern 2024 har han gjort 18 mål och 20 assist på 85 matcher.