Uppgifter: Mykhavko jagas av flera Premier League-klubbar

Taras Mykhavko kan vara på väg mot ett stort steg i karriären.

Enligt uppgifter följer flera engelska storklubbar utvecklingen kring Dynamo Kievs mittbackstalang.

Foto: Bildbyrån



Den 20-årige försvararen Taras Mykhavko har de senaste åren slagit igenom i Dynamo Kiev och räknas som en av de mest lovande mittbackarna i ukrainsk fotboll.

Nu kan nästa steg i karriären bli en flytt till Premier League. Enligt uppgifter från TEAMtalk följer flera engelska toppklubbar hans utveckling noggrant.

Bland de intresserade klubbarna nämns Manchester United, Chelsea och Tottenham Hotspur.

Samtliga klubbar ska se Taras Mykhavko som en spelare med stor potential och en möjlig investering för framtiden.

För Manchester United FC kan värvningen bli aktuell på sikt då klubben väntas behöva föryngra sin backlinje. Även Chelsea uppges vilja förstärka defensiven efter en säsong där laget haft problem i försvarsspelet. Samtidigt följer Tottenham Hotspur situationen noggrant, då flera försvarare i klubben har kopplats ihop med möjliga sommarflyttar.