Uppgifter: Napoli fortsatt intresserat av Mainoo

Kobbie Mainoo uppges vilja lämna Manchester United.

Nu kan Napoli trappa upp intresset från i somras.

Det rapporterar italienska Calciomercato.com.

Foto: Alamy

Kobbie Mainoo har haft det tufft att slå sig ini Ruben Amorims Manchester United. Redan i somras kopplades talangen ihop med en flytt från klubben.

Nu rapporterar den italienska sajten Caliciomercato.com att Napoli, som tidigare visat intresse, vill försöka värva Mainoo i januari. Enligt sajten letar Napoli efter en mittfältare och har gjort förfrågningar om honom.

Ytterligare namn som den italienska klubben tittar på är Juventus-talangen Fabio Miretti.

Kobbie Mainoo har fått göra sju inhopp den här säsongen i Premier League. 20-åringens kontrakt med United löper ut sommaren 2027.