Uppgifter: Napoli jobbar på McTominay-förlängning

Napoli vill behålla Scott McTominay, 29.

Detta då intresset från Premier League har ökat, enligt sajten Goal.

Foto: Alamy

Scott McTominay har flugit fram sedan han lämnade Manchester United för Napoli 2024. Den skotske mittfältaren har svarat för tio mål och fyra framspel på 34 tävlingsmatcher den här säsongen.

Enligt sajten Goal jobbar Napoli på ett nytt långt kontrakt för 29-åringen. Detta då intresset från klubbar i Premier League har blivit större. Samtidigt ska McTominay trivas i Neapel och en flytt verkar inte vara aktuell.

McTominay återhämtar sig just nu från en skada han ådrog sig för en månad sedan.