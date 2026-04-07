Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Napoli köper loss brassetalangen

Nilo Ek
Napoli har imponerats av Alisson Santos.
Nu köps 23-åringen loss av Serie A-klubben.
Det rapporterar transferjournalisten Gianluca Di Marzio.

I februari lånade Sporting ut Alisson Santos, 23, till Napoli. I avtalet fanns en köpoption som den italienska klubben valt att utnyttja.

Enligt sillyexperten Gianluca Di Marzio kommer Napoli att köpa loss Santos för 16,5 miljoner euro, motsvarande 181 miljoner kronor, i en permanent affär.

Santos noteras för två mål på åtta framträdanden i Napoli.

