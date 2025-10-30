Uppgifter: Napoli på jakt efter Kobbie Mainoo

Efter Kevin de Bruynes skadebesked intensifierar Napoli sitt intresse för Kobbie Mainoo.

Manchester United-talangen kan bli aktuell för ett lån under vintern.

Napoli uppges vara på jakt efter Kobbie Mainoo från Manchester United, detta efter att Kevin de Bruyne drabbats av en muskelskada som kan hålla honom borta i tre till fem månader.



Klubben vill förstärka mittfältet under vintern, särskilt med tanke på att även André-Frank Zambo Anguissa kan vara borta under Afrikanska mästerskapen.

20-årige Mainoo har ännu inte etablerat sig i Uniteds startelva under tränaren Rúben Amorim. I slutet av sommarfönstret försökte han få till ett lån för mer speltid, men United stoppade flytten.



Nu rapporteras det att Napoli är öppna för ett lån utan köpoption.