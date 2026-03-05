Uppgifter: Napoli visar intresse för Mittelstädt
Napoli uppges ha riktat blickarna mot den tyske vänsterbacken Maximilian Mittelstädt.
Den italienska mästarklubben ska, enligt uppgifter, ha tagit en första kontakt inför sommaren.
Maximilian Mittelstädt har under de senaste åren etablerat sig i Stuttgart och även tagit en plats i Tysklands herrlandslag i fotboll.
Vänsterbacken startade bland annat flera matcher under EM 2024 och står totalt på 15 landskamper.
Nu kan nästa steg i karriären bli en flytt till Italien. Enligt transferjournalisten Matteo Moretto har Napoli visat intresse för 28-åringen och tagit en första kontakt inför sommarens transferfönster.
Hans nuvarande kontrakt sträcker sig till sommaren 2028.
