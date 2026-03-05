Uppgifter: Napoli visar intresse för Mittelstädt

Napoli uppges ha riktat blickarna mot den tyske vänsterbacken Maximilian Mittelstädt.

Den italienska mästarklubben ska, enligt uppgifter, ha tagit en första kontakt inför sommaren.

Foto: Bildbyrån

Maximilian Mittelstädt har under de senaste åren etablerat sig i Stuttgart och även tagit en plats i Tysklands herrlandslag i fotboll.

Vänsterbacken startade bland annat flera matcher under EM 2024 och står totalt på 15 landskamper.

Nu kan nästa steg i karriären bli en flytt till Italien. Enligt transferjournalisten Matteo Moretto har Napoli visat intresse för 28-åringen och tagit en första kontakt inför sommarens transferfönster.

Hans nuvarande kontrakt sträcker sig till sommaren 2028.