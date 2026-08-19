Uppgifter: Nära att lämna MFF – för dansk klubb

Johan Karlsson, 25, ser ut att lämna Malmö FF.

Enligt uppgifter är högerbacken nära danska Vejle.

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Johan Karlsson anslöt till Malmö FF inför säsongen 2025. Högerbacken har noterats för totalt 39 matcher i den himmelsblåa tröjan. Den senaste tiden har 25-åringen haft svårt med speltid och nu ser han ut att lämna.

Enligt den danska tidningen Vejle Amts Folkeblad är Karlsson nära en övergång till Vejle Boldklub. Det som återstår är en läkarundersökning, rapporterar tidningen.

MFF-försvararen sägs ha haft andra klubbar efter mig men valet ska ha fallit på Vejle då det anses vara det bästa alternativet för honom. Klubben åkte ur den danska högstaligan förra säsongen.

Johan Karlssons kontrakt med MFF sträcker sig över 2028. Han har tidigare spelat för Kalmar FF och IK Sirius.