Uppgifter: Neves vill återvända till Premier League

Ruben Neves lämnade Wolverhampton för saudiska Al-Hilal.

Nu vill portugisen inte vara kvar och öppnar för en comeback i Premier League.

Det rapporterar tidningen The Times.

Foto: Bildbyrån

Ruben Neves lämnade Wolverhampton efter sex år för spel i saudiska Al-Hilal i en affär värd 47 miljoner pund, ungefär 584 miljoner kronor. Portugisen skrev på ett kontrakt till sommaren 2026.

Nu rapporterar den brittiska tidningen The Times att Neves valt att tacka nej till ett nytt kontraktserbjudande av Al-Hilal. Den saudiska klubben är varse om att de blir av med Neves och hoppas kunna sälja honom innan kontraktet löper ut.

Ruben Neves vill, enligt tidningen, flytta tillbaka till Premier League. Både Manchester United och Newcastle United uppges vara intresserade av Neves.

Al-Hilal uppges kräva 18 miljoner pund (drygt 223 miljoner kronor) för mittfältaren.