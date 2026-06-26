Uppgifter: Newcastle jagar VM-succén

Felix Nmecha kan lämna Borussia Dortmund.

Den tyske VM-mittfältaren jagas av Newcastle United, enligt uppgifter.

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Felix Nmecha, 25, har fått en drömstart på VM. Den tyske mittfältaren har svarat för ett mål och två assist under gruppspelet. Nu har mittfältarens succé lockat intresse från Premier League.

Nmecha, som till vardags huserar i Borussia Dortmund, uppvaktas av Newcastle United, enligt Sky Sports. Newcastle-tränaren Eddie Howe uppges vara en beundrare av spelaren, som har en utköpsklausul på 75,5 miljoner pund (cirka 970 miljoner kronor).

Nmechas avtal med Dortmund sträcker sig till 2030.