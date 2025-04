Uppgifter: Newcastle värvar 18-årig talang

Antonio Cordero byter Spanien mot England.

Den 18-årige talangen har valt spel för Newcastle, skriver Fabrizio Romano.

Lägg där till att han ska ha valt bort klubbar som Barcelona och Real Madrid.

Den 18-årige vänsteryttern Antonio Cordero har spelat för Segunda-laget Malaga sedan sommaren förra året.



Sedan dess har det blivit spel i 53 tävlingsmatcher där vänsteryttern har gjort sex mål och åtta assist.



Nu bär äventyret vidare till England och Newcastle, uppger Fabrizio Romano.



Enligt transferjournalisten är offentliggörandet nära att äga rum där talangen blir en del av ”The Magpies” projekt.



Anmärkningsvärt är även att Cordero sägs ha valt bort klubbar som Real Madrid och Barcelona för att spela med Eddie Howes lag.



I Malaga har Cordero kontrakt fram till sommaren.

