Uppgifter: Newcastle vill behålla Guimarães

Han har gjorts aktuell för en flytt till Manchester United.

Nu har Newcastle bestämt sig för att behålla Bruno Guimarães.

Det rapporterar CaughtOffside.

Foto: Bildbyrån

Med sina fyra år i klubben och 189 matcher, där han har gjort 31 mål och 31 assist, har Bruno Guimarães framtid varit uppe för diskussion den senaste tiden.

Brassen, som är en viktig del av Newcastle United, har gjorts aktuell för en flytt till Manchester United där han kan tänkas ersätta Casemiro till sommaren.

Nu rapporterar dock sajten CaughtOffside att ”The Magpies” har bestämt sig för att behålla sin mittfältare, trots det växande intresset från Manchester-klubben.

Vidare skriver de att Newcastle redan har påbörjat samtal om en förlängning med 28-åringen för att försvåra en eventuell transfer till en annan klubb.

Bruno Guimarães har tidigare spelat för brasilianska Atlético-PR samt franska Lyon.