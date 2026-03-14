Uppgifter: Newcastle visar intresse för Camara
Newcastle är på jakt efter en ny mittfältare.
Då sägs Monacos Lamine Camara, 22, vara av intresse.
Detta enligt I Paper.
Newcastle United har länge varit intresserad av Monacos Lamine Camara. Enligt den engelska tidningen I Paper planerar ”The Magpies” att lägga ett bud på 22-åringen i sommar.
Samtidigt uppges Monaco vara villiga att sälja Camara i sommar men det kommer att krävas ett stort bud.
Lamine Camara anslöt till Monaco från Metz och har svarat för totalt två mål och tio framspel på 63 matcher.
